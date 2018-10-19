Кузбассовец попал в колонию за нападение на полицейского

СЕГОДНЯ 13:59 2018-10-19T13:59:23+03:00

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26-летний житель Юрги поплатился свободой за неадекватное поведение в электричке. Мужчина напал на полицейского, сделавшего ему замечание.

В феврале нынешнего года житель города Юрги отправился в поездку на электричке, которая следовала от станции Болотное до Тайги. А чтобы дорога казалась короче, он принял немного выпил. Под действием алкоголя мужчина громко разговаривал, причем его речь была далека от литературной. Его вызывающее поведение мешало пассажирам. На станции Тайга к мужчине подошел сотрудник транспортной полиции и попросил вести себя более сдержанно. Но оказалось, что алкоголь развязал не только язык, но и руки дебошира: нетрезвый мужчина напал на полицейского.

Хулигана сняли с поезда и доставили в отдел полиции, а позже суд признал его виновным в преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.