2018-10-19T15:26:41+03:00
Общество

Почти тысячу листков нетрудоспособности выдали с нарушениями в Кузбассе

Статистику за девять месяцев 2018 года выдал Фонд социального страхования
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Специалисты Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования за девять месяцев этого года выявили почти тысячу листков нетрудоспособности, которые были выданы с нарушениями. Всего сотрудники провели 155 плановых и 105 внеплановых проверок.

За девять месяцев 2018 года специалисты кузбасского отделения проверили порядка 322 тысяч листков, что составляет 48,8 процента от общего числа выданных бланков. По результатам проверок оказалось, что 919 листков нетрудоспособности были выданы с нарушениями. Наиболее частые из них – нарушения регистрации бланков листков нетрудоспособности в медицинской документации, выдача и продление листков нетрудоспособности без решения врачебной комиссии.

Медицинским организациям предъявлены финансовые претензии в размере 205,3 тысячи рублей. При этом уже возмещены в бюджет Фонда социального страхования России 159,1 тысячи рублей.

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