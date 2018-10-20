2018-10-20T03:40:13+03:00
Происшествия

Неизвестные устроили перестрелку возле торгового центра в Кемерове

О перестрелке сообщили очевидцы в социальных сетях
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове в конце рабочего дня пятницы неизвестные устроили перестрелку около торгового центра «Гринвич». Место происшествия оцепила полиция.

Инцидент произошел около 17.30 19 октября. В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, что сотрудники полиции оцепили участок около торгового центра «Гринвич» на проспекте Молодежном, 2.

По словам очевидцев, неизвестные устроили перестрелку – прозвучало больше 10 выстрелов.

– Стояла толпа людей из человек десяти, общались на повышенных тонах. Я отошел от них буквально метров на 10 и услышал выстрелы. Обернулся, а толпа уже в стороны бежит, – рассказал очевидец Данил Горн.

Еще одна свидетельница происшествия рассказала, что выстрелы произошли в ходе разборок двух группировок.

– Выстрелы были действительно. Не поделили что-то две группировки. Насколько я видела, они потом разбежались, – написала кемеровчанка Галина.

Также очевидцы сообщили, что во время инцидента кого-то ранили и увезли на «скорой». Эта информация проверяется.

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