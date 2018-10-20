Неизвестные устроили перестрелку возле торгового центра в Кемерове
В Кемерове в конце рабочего дня пятницы неизвестные устроили перестрелку около торгового центра «Гринвич». Место происшествия оцепила полиция.
Инцидент произошел около 17.30 19 октября. В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, что сотрудники полиции оцепили участок около торгового центра «Гринвич» на проспекте Молодежном, 2.
По словам очевидцев, неизвестные устроили перестрелку – прозвучало больше 10 выстрелов.
– Стояла толпа людей из человек десяти, общались на повышенных тонах. Я отошел от них буквально метров на 10 и услышал выстрелы. Обернулся, а толпа уже в стороны бежит, – рассказал очевидец Данил Горн.
Еще одна свидетельница происшествия рассказала, что выстрелы произошли в ходе разборок двух группировок.
– Выстрелы были действительно. Не поделили что-то две группировки. Насколько я видела, они потом разбежались, – написала кемеровчанка Галина.
Также очевидцы сообщили, что во время инцидента кого-то ранили и увезли на «скорой». Эта информация проверяется.