Полиция Кузбасса предлагает водителям переобуть машину и получить приз

СЕГОДНЯ 04:03 2018-10-20T04:04:15+03:00

Фото переобутого авто нужно выложить в сети с хештегом #кЗимеГотовы [видео]

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Полиция Кемеровской области запустила интернет-челлендж #кЗимеГотовы. На своем примере сотрудники призывают водителей подготовиться к зимним дорогам и сменить летнюю резину на зимнюю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/674169" frameborder="0"></iframe> Челлендж от кузбасской полиции.Автор: Полиция Кузбасса

Совсем скоро в регионе выпадет снег, а гололедица на дорогах Кузбасса возникает уже сейчас. Поэтому полицейские призывают автолюбителей переобуть свои машины.

– Сотрудники полиции уже полным ходом меняют на служебных машинах летние шины на зимние. Своим примером они призывают всех водителей своевременно подготовить автомобили к зимним дорогам. Поддержи наш челлендж и будь готов к зиме! – сообщили в кузбасской полиции.

Условия челленджа просты: нужно выложить фото переобутой машины в социальные сети с хештегом #кЗимеГотовы. Один из участников получит специальный приз.