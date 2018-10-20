Полиция Кузбасса предлагает водителям переобуть машину и получить приз
Полиция Кемеровской области запустила интернет-челлендж #кЗимеГотовы. На своем примере сотрудники призывают водителей подготовиться к зимним дорогам и сменить летнюю резину на зимнюю.
Челлендж от кузбасской полиции.Автор: Полиция Кузбасса
Совсем скоро в регионе выпадет снег, а гололедица на дорогах Кузбасса возникает уже сейчас. Поэтому полицейские призывают автолюбителей переобуть свои машины.
– Сотрудники полиции уже полным ходом меняют на служебных машинах летние шины на зимние. Своим примером они призывают всех водителей своевременно подготовить автомобили к зимним дорогам. Поддержи наш челлендж и будь готов к зиме! – сообщили в кузбасской полиции.
Условия челленджа просты: нужно выложить фото переобутой машины в социальные сети с хештегом #кЗимеГотовы. Один из участников получит специальный приз.