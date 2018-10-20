2018-10-20T04:04:15+03:00
Общество

Полиция Кузбасса предлагает водителям переобуть машину и получить приз

Фото переобутого авто нужно выложить в сети с хештегом #кЗимеГотовы [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Полиция Кемеровской области запустила интернет-челлендж #кЗимеГотовы. На своем примере сотрудники призывают водителей подготовиться к зимним дорогам и сменить летнюю резину на зимнюю.

Челлендж от кузбасской полиции.Автор: Полиция Кузбасса

Совсем скоро в регионе выпадет снег, а гололедица на дорогах Кузбасса возникает уже сейчас. Поэтому полицейские призывают автолюбителей переобуть свои машины.

– Сотрудники полиции уже полным ходом меняют на служебных машинах летние шины на зимние. Своим примером они призывают всех водителей своевременно подготовить автомобили к зимним дорогам. Поддержи наш челлендж и будь готов к зиме! – сообщили в кузбасской полиции.

Условия челленджа просты: нужно выложить фото переобутой машины в социальные сети с хештегом #кЗимеГотовы. Один из участников получит специальный приз.

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