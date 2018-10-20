2018-10-20T04:29:13+03:00
Общество

Детские поликлиники Кузбасса оснастят на 276 миллионов рублей

Большая часть денег поступит из федерального бюджета
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Мария ЛЕНЦ
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Детские поликлиники Кемеровской области оснастят на 276 миллионов рублей. Планируется, что медицинское оборудование для 71 поликлиники закупят в течение трех лет.

В департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области сообщили, что в течение трех лет медицинское оборудование поступит в 71 детскую поликлинику и поликлиническое отделение. На эти цели федеральный бюджет выделит 229 миллионов рублей. Еще 47 миллионов направят из областного бюджета.

В детские медучреждения закупят офтальмологическое, ультразвуковое, рентгенологическое, оториноларингологическое, эндоскопическое оборудование, а также тренажеры. Отмечается, что оснащение детских поликлиник новой техникой – одно из приоритетных направлений программы подготовки к празднованию 300-летнего юбилея промышленного освоения Кузбасса.

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