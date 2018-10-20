2018-10-20T05:02:59+03:00
Общество

Глухонемая пациентка сбежала из больницы Анжеро-Судженска

Женщину нашли сотрудники Росгвардии
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Архив "КП"Архив "КП"Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Анжеро-Судженске бойцы Росгвардии разыскали сбежавшую из больницы глухонемую пациентку. У женщины диагностировали тяжелое заболевание.

Во время патрулирования улицы Ленина экипаж заметил женщину, которая несколько раз меняла направление движения. Бойцы решили проверить, не нужна ли горожанке помощь.

Оказалось, что прохожая является глухонемой. На листке бумаги она указала свои личные данные и сообщила о болезненных ощущениях в области живота.

Проверка личности 49-летней местной жительницы показала, что неделю назад об ее исчезновении заявили работники поликлиники. Пациентка с тяжелым заболеванием сбежала из медучреждения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтаец приехал в Кузбасс на заработки и попал под следствие
Очевидцы сняли на видео крупный пожар в Кемерове
Новокузнечанин подарил другу дамскую сумочку и пошел под суд
Детские поликлиники Кузбасса оснастят на 276 миллионов рублей
Полиция Кузбасса предлагает водителям переобуть машину и получить приз
Неизвестные устроили перестрелку возле торгового центра в Кемерове
Почти тысячу листков нетрудоспособности выдали с нарушениями в Кузбассе
В Кузбассе раскрыли картельный сговор по закупке медикаментов
Кузбассовец попал в колонию за нападение на полицейского
В Новокузнецке восьмиклассник попал в реанимацию после отравления алкоголем
Праздничный салют в Новокузнецке отменили из-за трагедии в Керчи
Жительница Кемерова украла 24 миллиона рублей и шесть лет скрывалась от полиции
В Новокузнецке загорелось здание КемГУ
В Кузбассе обсудили ситуацию с тремя долгостроями
Двое пострадали: в Ижморском районе опрокинулся грузовик
В пяти магазинах Кузбасса торговали поддельной одеждой
В Кемерове водитель иномарки насмерть сбил пешехода на «зебре»
В пожаре под Кемеровом погибла 62-летняя женщина
К Новому году памятники в Новокузнецке утеплятся шарфами
Иномарка с начинающим водителем опрокинулась на кузбасской трассе
Инспекторы проверят кемеровских водителей на трезвость
Поджог пятиэтажки в Новокузнецке: пожарные спасли двух детей и двух взрослых
Засада: в новокузнецком подъезде встретились полицейские, приставы, алиментщик и его подруга
100 тысяч за суп: Жительница Мариинска заплатит за ожог дочери
«Русских там не ждут»: футболист из Кузбасса Александр Головин рассказал о загранице