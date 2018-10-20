Глухонемая пациентка сбежала из больницы Анжеро-Судженска

СЕГОДНЯ 05:02 2018-10-20T05:02:59+03:00

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В Анжеро-Судженске бойцы Росгвардии разыскали сбежавшую из больницы глухонемую пациентку. У женщины диагностировали тяжелое заболевание.

Во время патрулирования улицы Ленина экипаж заметил женщину, которая несколько раз меняла направление движения. Бойцы решили проверить, не нужна ли горожанке помощь.

Оказалось, что прохожая является глухонемой. На листке бумаги она указала свои личные данные и сообщила о болезненных ощущениях в области живота.

Проверка личности 49-летней местной жительницы показала, что неделю назад об ее исчезновении заявили работники поликлиники. Пациентка с тяжелым заболеванием сбежала из медучреждения.