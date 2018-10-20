Новокузнечанин подарил другу дамскую сумочку и пошел под суд

СЕГОДНЯ 06:00 2018-10-20T06:00:39+03:00

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В Новокузнецке бойцы Росгвардии задержали мужчину, который подарил приятелю похищенную дамскую сумочку.

Жители одного из домов на Вокзальной улице ранним утром обратились в полицию с жалобой на то, что в одном из подъездов сильно шумит нетрезвая компания. Бойцы Росгвардии прибыли на место и действительно обнаружили на лестничной клетке двоих молодых людей. Они были не только пьяны, но и продолжали распивать крепкий алкоголь – прямо в подъезде. У одного из мужчин с собой был рюкзак, из которого виднелась белая дамская сумочка. Как оказалось, ее мужчине подарил приятель. Даритель же, в свою очередь, не смог объяснить, где взял сумочку.

Дебоширов передали сотрудникам полиции, и там выяснилось, что даритель, 24-летний новокузнечанин, разбил витрину одного из магазинов на проспекте Металлургов и похитил оттуда выставленный товар, а потом подарил другу украденную сумочку.

Похищенную вещь вернули собственнику магазина, а щедрый новокузнечанин в скором времени предстанет перед судом.