Очевидцы сняли на видео крупный пожар в Кемерове
Пожар, уничтоживший садовый домик, случился минувшей ночью в Кемерове. Кадры с места происшествия очевидцы выложили в сеть.
Пожар в садовом домике.Видео: vk.com
Очевидцы заняли, как небольшой домик СНТ "Вишенка", что на Южном, находящийся неподалеку от строящихся домов, горит открытым пламенем. Особенно отчетливо это видно в ночной темноте.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 23:36. На место незамедлительно выдвинулись семь человек и две единицы техники. Справиться с огнем удалось лишь к 23:59.
- К моменту прибытия первого подразделения садовый дом размером 3х5 метров горел открытым пламенем, - рассказали подробности пожара в ведомстве. – В результате пожара обгорела обрешетка крыши, стены внутри и снаружи. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
По данным ведомства, пострадавших при пожаре нет. Однако очевидцы в соцсетях сообщают о том, что во время и после пожара в близлежащих домах наблюдались перебои со светом. К слову, это уже второй пожар в частном доме рядом с новостройками, который случился за минувшую неделю.