Очевидцы сняли на видео крупный пожар в Кемерове

СЕГОДНЯ 07:12 2018-10-20T07:29:27+03:00

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Пожар, уничтоживший садовый домик, случился минувшей ночью в Кемерове. Кадры с места происшествия очевидцы выложили в сеть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/674173" frameborder="0"></iframe> Пожар в садовом домике.Видео: vk.com

Очевидцы заняли, как небольшой домик СНТ "Вишенка", что на Южном, находящийся неподалеку от строящихся домов, горит открытым пламенем. Особенно отчетливо это видно в ночной темноте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 23:36. На место незамедлительно выдвинулись семь человек и две единицы техники. Справиться с огнем удалось лишь к 23:59.

- К моменту прибытия первого подразделения садовый дом размером 3х5 метров горел открытым пламенем, - рассказали подробности пожара в ведомстве. – В результате пожара обгорела обрешетка крыши, стены внутри и снаружи. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

По данным ведомства, пострадавших при пожаре нет. Однако очевидцы в соцсетях сообщают о том, что во время и после пожара в близлежащих домах наблюдались перебои со светом. К слову, это уже второй пожар в частном доме рядом с новостройками, который случился за минувшую неделю.