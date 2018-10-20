Алтаец приехал в Кузбасс на заработки и попал под следствие

СЕГОДНЯ 07:45 2018-10-20T07:45:25+03:00

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В Прокопьевске полицейские задержали жителя Алтайского края, который обворовал арендованную квартиру.

Житель Прокопьевска сдал в наем квартиру порядочному, как ему показалось, мужчине. Спустя некоторое время, когда он приехал проверить нового жильца, оказалось, что из квартиры пропало имущество: телевизор, ТВ-приставку и роутер на общую сумму более 15 тысяч рублей.

Вскоре злоумышленника удалось обнаружить. Им оказался 41-летний житель Алтайского края, приехавший в Кузбасс на заработки. Более того, выяснилось, что кража вещей в арендованной квартире – не первое преступление, совершенное им в Прокопьевске. Когда 41-летний мужчина приехал в Кузбасс, он поселился у знакомого. Но вместо благодарности за приют украл у него мобильный телефон и банковскую карту – ущерб тогда составил более 25 тысяч рублей. Именно на эти деньги он арендовал квартиру, которую впоследствии тоже ограбил.

Полицейские изъяли похищенное, которое злоумышленник успел к тому времени продать. А любитель быстрой наживы в скором времени предстанет перед судом: ему грозит до пяти лет лишения свободы.