Анна Цивилева дала старт соревнованиям по плаванию среди юниоров в Кемерове
Соревнования Четвертого этапа Кубка города Кемерово по плаванию среди юниоров стартовали в городе Кемерове утром 20 октября. Юных пловцов с началом соревнований поздравила Анна Цивилева, супруга губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
Открытие соревнований Четвертого этапа кубка города Кемерово по плаванию среди юниоров.Фаяз Алекберов
Соревнования на Кубок города Кемерово по плаванью среди юниоров походят в плавательном бассейне школы №85, что в Лесной поляне. В них принимают участие пловцы от 2008 года рождения и старше. Ребятам предстоит продемонстрировать владение разными стилями плаванья и пройти эстафету. С началом соревнования юных пловцов поздравила Анна Цивилева.
Участники соревнований
- Плаванье – уникальный вид спорта, доступный людям любого возраста. Я очень рада, что вы выбрали этот спорт, плаванье, я тоже им занимаюсь - отметила Анна Цивилева. – Сегодня вам всем желаю побед, удачи и, конечно же, будьте все здоровы!
Соревнования открылись ярким шоу.Фото: Фаяз Алекберов
Фото: Фаяз Алекберов