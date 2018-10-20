Анна Цивилева дала старт соревнованиям по плаванию среди юниоров в Кемерове

СЕГОДНЯ 08:38 2018-10-20T08:38:08+03:00

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Соревнования Четвертого этапа Кубка города Кемерово по плаванию среди юниоров стартовали в городе Кемерове утром 20 октября. Юных пловцов с началом соревнований поздравила Анна Цивилева, супруга губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/674177" frameborder="0"></iframe> Открытие соревнований Четвертого этапа кубка города Кемерово по плаванию среди юниоров.Фаяз Алекберов

Соревнования на Кубок города Кемерово по плаванью среди юниоров походят в плавательном бассейне школы №85, что в Лесной поляне. В них принимают участие пловцы от 2008 года рождения и старше. Ребятам предстоит продемонстрировать владение разными стилями плаванья и пройти эстафету. С началом соревнования юных пловцов поздравила Анна Цивилева.

Участники соревнований

- Плаванье – уникальный вид спорта, доступный людям любого возраста. Я очень рада, что вы выбрали этот спорт, плаванье, я тоже им занимаюсь - отметила Анна Цивилева. – Сегодня вам всем желаю побед, удачи и, конечно же, будьте все здоровы!

Соревнования открылись ярким шоу.Фото: Фаяз Алекберов

Фото: Фаяз Алекберов