Новокузнечане дважды почтят память погибших в Керчи запуском шаров в небо

СЕГОДНЯ 08:50 2018-10-20T08:50:40+03:00

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Активисты города Новокузнецка предложили горожанам принять участие в акции – почтить память погибших в Керчи запуском в небо шаров.

Акция намечена на 20 октября. Всех тех, кто готов присоединиться к ней, ждут в 15:00 на Бульваре героев в Новокузнецке. Горожанам нужно принести с собой воздушные шары, которые позже все участники акции отправят в небо.

- В этот трехдневный траур по стране мы предлагаем всем неравнодушным почтить память погибших детей, - призывают организаторы. – Мы скорбим вместе с Керчью.

К слову, в этот же день пройдет еще одна акция памяти. Возле Новокузнецкого цирка в 20:00 взмоют в небо воздушные шары. Именно в этот день в городе проходит открытие фестиваля. Ранее на вечер было намечено огненное шоу и фейерверк. Однако организаторы отказались от проведения салюта и предложили вместо этого почтить память погибших в Керчи.

Напомним, 17 октября один из студентов Керченского политехнического колледжа расстрелял одногруппников и преподавателей, а также взорвал в здании бомбу. В общей сложности погиб 21 человек.