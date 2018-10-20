Кузбассовец отдал 21 тысячу рублей за несуществующие колеса

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-20T10:00:25+03:00

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Полицейские Киселевска разыскивают мошенника, который обманул горожанина под предлогом продажи автомобильных колес.

56-летний житель Киселевска на одном из сайтов в интернете увидел сообщение о продаже автомобильных колес. Мужчину устроила и цена, и качество, поэтому он тут же отправил на электронный адрес организации письмо. Вскоре ему пришел ответ с реквизитами, и мужчина перевел 21 тысячу рублей в качестве оплаты товара. Спустя несколько дней кузбассовец заволновался: ему должно было прийти уведомление об отправке товара, однако этого так и случилось. Тогда автолюбитель позвонил по номеру, который был указан на сайте, однако никто на его звонок не ответил.

Мужчина осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

- В настоящее время полицейские проводят по данному факту доследственную проверку и устанавливают злоумышленника, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Уже известно, что банковская карта, на которую были переведены деньги, принадлежит жителю Оренбургской области.