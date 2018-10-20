2018-10-20T11:08:31+03:00
Происшествия

В Новокузнецке двое бильярдистов устроили дебош в кафе

Одному из них не дали возможности отыграться
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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В Новокузнецке бойцы Росгвардии задержали двух бильярдистов, которые устроили дебош в кафе.

Двое любителей бильярда накануне днем решили сыграть партию-другую и отправились для этого в кафе на улице Тореза. 46-летнему новокузнечанину в этот день сопутствовала удача, а вот его 28-летний приятель из Киселевска никак не мог отыграться. К мужчинам подошел администратор кафе и сообщил, что заведение закрывается на перерыв. Невезучий бильярдист очень огорчился, что так и не сможет отыграться за проигрыш и стал кричать и ругаться. К нему присоединился приятель, и мужчины вдвоем принялись оскорблять работников кафе, нецензурно выражаться и провоцировать персонал на драку.

Администратор кафе не стал ждать нападения подвыпивших гостей и нажал на кнопку тревожной сигнализации. Стражи порядка, прибывшие по сигналу, задержали дебоширов. Кстати, младший из них был уже судим ранее за кражу. Обоих неадекватных бильярдистов доставили в отделение полиции.

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