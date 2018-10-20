В Кузбассе назначено предварительное слушание по делу о вымогательстве акций разреза «Инской»

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-20T12:25:53+03:00

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На 25 октября Центральный районный суд города Кемерово назначил предварительное слушание по уголовному делу, в котором замешаны два бывших замгубернатора, представители правоохранительных органов и известный бизнесмен.

В Центральный районный суд города Кемерово 15 октября поступило уголовное дело о вымогательстве акций разреза «Инской», а 19 октября была назначена дата предварительного слушания – оно состоится 25 октября в 12:00 по местному времени. Перед судом предстанут два экс-замгубернатора Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченко, бывший руководитель Следственного управления СК России по Кузбассу Сергей Калинкин, два экс-сотрудника следкома Сергей Крюков и Артемий Шевелев, бывшая сотрудница обладминистрации Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его доверенное лицо Геннадий Вернигора.

Напомним, экс-чиновников и бизнесмена обвиняют в вымогательстве акций разреза «Инской» на один миллиард рублей. Громкое уголовное дело было возбуждено в ноябре 2016 года. в январе 2018 года расследование было завершено, и в течение последних месяцев фигуранты уголовного дела знакомились с его 114 томами. Всем фигурантам предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Экс-главе кузбасского следкома и его полчиненным инкриминируется превышение должностных полномочий. Кроме того, Сергея Калинкина обвиняют в получении взятки от Александра Щукина (два автомобиля BMW X5). К слову, Калинкин – единственный фигурант дела, который в настоящее время находится под стражей. Для остальных мерой пресечения выбран домашний арест.

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