Погода в Кузбассе 21 октября: до -8 градусов, гололед и сильный ветер

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-20T12:45:07+03:00

Синоптики и сотрудники МЧС призывают кузбассовцев быть в этот день осторожными

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Последний выходной на этой неделе будет прохладным. Более того, сотрудники МЧС предупреждают жителей Кемеровской области об усилении ветра и гололеде.

Одевайтесь потеплее и будьте готовы к скользким дорогам – такой совет дают синоптики кузбассовцам стноптики и сотрудники МЧС. 21 октября на территории Кемеровской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможны гололедные явления, а скорость ветра в этот день будет достигать 21 метра в секунду.

Ночью столбики термометром опустятся до 0…-5 градусов, а местами и до -8. Возможен мокрый снег. Днем же воздух прогреется до +4…+9 градусов. При этом на большей территории Кемеровской области пройдут небольшие и умеренные дожди, местами – с мокрым снегом.

В Кемерове этот день будет относительно теплым для октября: ожидается до +8 градусов. При этом синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшие осадки.

В Новокузнецке будет прохладно: столбики термометров едва поднимутся до +4 градусов, но к вечеру возможно похолодание и даже мокрый снег.

Специалисты МЧС напоминают: при усилении ветра постарайтесь избегать высоких деревьев, недостроенных зданий и линий электропередачи. Не разжигайте костров. А автомобили лучше всего оставить на закрытых стоянках.