2018-10-20T15:01:15+03:00
Происшествия

В Кемерове из-за ДТП образовалась пробка длиной 2,5 километра

Скорость движения на улицах Нахимова и Вахрушева не превышает 10 километров в час [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Регион 42"Фото: vk.com, "Регион 42"
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Около пяти часов дня в субботу, 20 октября, в Кемерове случилось два ДТП, из-за которых оказалось парализованным движение на улицах Нахимова и Вахрушева.

Очевидцы сообщают, что сначала на улице Нахимова столкнулись два легковых автомобиля. У обоих автомобилей, судя по кадрам фото и видео, которые выложили в сеть очевидцы, имеются повреждения, причем один из автомобилей в течение некоторого времени стоял поперек дороги, перегородив движение другим машинам.

Автомобилисты отмечают, что ДТП случилось неподалеку от поворота на Кедровку и из-за него машины встали в пробке. А спустя некоторое время неподалеку от первого ДТП случилось еще одно, где также столкнулись два автомобиля. Сообщений о пострадавших нет.

Судя по «Яндекс.Картам» образовалась 2,5-километровая пробка, скорость движения в которой составляла от 7 до 10 километров в час.

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