В Кемерове дети играли рядом с мертвым человеком

СЕГОДНЯ 16:39 2018-10-20T16:39:37+03:00

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В субботу, 20 октября, жители одного из дворов кемеровских многоэтажек сделали страшную находку. Рядом с забором, который огораживает школу, был найдет труп пожилого мужчины.

В Кировском районе неподалеку от здания на Инициативной, 125, был найден труп мужчины. Как сообщают очевидцы, выложившие в социальные сети с места происшествия, один из жильцов дома, пожилой мужчина, вывел на улицу свою собаку. Во время прогулки мужчине стало плохо и он скончался неподалеку от ограды школы, которая находится рядом. На месте ЧП работали сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов.

Фото: vk.com, "Регион 42"

ЧП случилось воскресным днем, когда ребятишки из близлежащих домов гуляли на детской площадке, расположенной неподалеку от школы. Дети стали невольными свидетелями случившегося и в течение некоторого времени наблюдали за работой полиции.