2018-10-20T20:59:29+03:00
Происшествия

В Кемерове автомобиль врезался в дом

Водитель сбежал с места ДТП
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео vk.comФото: кадр видео vk.com
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Кемеровчане возмущены: один из автолюбителей, находившийся за рулем иномарки, протаранил стену жилого дома.

Горожане недоумевают: как получилось так, что за рулем хорошего недешевого автомобиля оказался нетрезвый невменяемый человек? На видео, которое выложили очевидцы, видно, что автолюбитель перед тем, как врезаться в дом, снес ограждение газона, проехал по нему и лишь стена смогла остановить его. Как сообщают свидетели дорожно-транспортного происшествия, водитель, явно находившийся под воздействием алкоголя, вышел из кабины и убежал.

Пьяный водитель врезался в стену дома.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

- Такая машина хорошая… Перед весь всмятку, - недоумевают авторы видео. – Ну как так вот?

И если одни кемеровчане радуются, что на пути неадекватного водителя встретился всего лишь газон да стена, а не люди, то другие предполагают, что за рулем вполне мог находиться не хозяин авто, а, например, угонщик.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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