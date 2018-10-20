В Кемерове автомобиль врезался в дом
Кемеровчане возмущены: один из автолюбителей, находившийся за рулем иномарки, протаранил стену жилого дома.
Горожане недоумевают: как получилось так, что за рулем хорошего недешевого автомобиля оказался нетрезвый невменяемый человек? На видео, которое выложили очевидцы, видно, что автолюбитель перед тем, как врезаться в дом, снес ограждение газона, проехал по нему и лишь стена смогла остановить его. Как сообщают свидетели дорожно-транспортного происшествия, водитель, явно находившийся под воздействием алкоголя, вышел из кабины и убежал.
Пьяный водитель врезался в стену дома.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"
- Такая машина хорошая… Перед весь всмятку, - недоумевают авторы видео. – Ну как так вот?
И если одни кемеровчане радуются, что на пути неадекватного водителя встретился всего лишь газон да стена, а не люди, то другие предполагают, что за рулем вполне мог находиться не хозяин авто, а, например, угонщик.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.