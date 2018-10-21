2018-10-21T04:27:05+03:00
Происшествия

О состоянии упавшей в новокузнецком цирке гимнастке рассказал руководитель цирковой студии

Девушка находится в одной из новокузнецких больниц
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео youtubeФото: кадр видео youtube
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Руководитель цирковой студии «Ромашка» из Красноярская Павел Армянинов рассказал о состоянии девушки, которая в субботу, 20 октября, упала из-под купола цирка.

Руководитель цирковой студии рассказал о состоянии гимнастки, упавшей в новокузнецком цирке.Видео: vk.com

- Самое главное, что позвоночник и спина в порядке. Яна уже рвалась в манеж, но доктора не позволили, сказали лежать и отдыхать, - сообщил руководитель цирковой студии зрителям во время конкурсного дня. – Есть, конечно, перелом руки…

Напомним, девушка вместе с другими юными артистами цирка выступала на фестивале-конкурсе «Под сводом старого шатра», который в эти дни проходит в Новокузнецке. Гимнастка находилась в воздухе, когда, судя по кадрам видео и свидетельствам очевидцев, развязался узел на полотнах, девушка не удержалась и соскользнула по ним вниз, упала на арену. 19-летнюю гимнастку доставили в новокузнецкую больницу и оказали необходимую в таких случаях помощь.

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