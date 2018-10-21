В Новокузнецке снесут несколько долгостроев

СЕГОДНЯ 04:35 2018-10-21T04:35:33+03:00

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Накануне в администрации города Новокузнецка прошло совещание, на котором обсуждалась судьба долгостроев. Как оказалось, многим зданиям недолго осталось портить вид города.

Сейчас в Новокузнецке имеется 72 объекта незавершенного строительства, и все они разделены на четыре группы. Первая – объекты, которые будут достроены в 2021 году. Это здания на Кузнецкстроевском, 15, Павловского, 13, фитнес-центр на Рокоссовского, 15 и многие другие. Вторая группа – здания и сооружения, строительство которых завершится в 2020 году. Сюда входят культурно-развлекательный комплекс на Ленина, 41-Б, здание на Кутузова, 17А и ряд других объектов. В третью группу входят незавершенные строительством объекты, предполагаемые для изъятия земельного участка. На сегодняшний день через суд предполагается изъять земельные участки более чем у 30 объектов незавершенного строительства. Один из них – предполагаемая закрытая стоянка на Орджоникидзе, 1: собственник лишь заложил фундамент и бросил строительство.

В четвертую же группу включены недострои, которые планируется снести. Таких объектов изначально было восемь, однако у будущего здания на проспекте Строителей, 5б, недавно появился новый собственник. Была проведена экспертиза, подтвердившая удовлетворительное состояние здания. Оно будет достроено, но уже по измененному проекту.