2018-10-21T05:07:19+03:00
Происшествия

Мотоциклист без прав в Кузбассе погиб из-за кучи гравия

Мужчина не справился с управлением мотоцикла
Екатерина РОМАНОВА
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Накануне, 20 октября в Кузбассе случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 27-летний мужчина. ДТП случилось в поселке Верх-Чебула.

Как сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие случилось около шести часов утра в поселке Верх-Чебула в субботу, 20 октября. 27-летний ехал по улице Баламуткина. В какой-то момент он не справился с управлением с врезался в кучу гравия на дороги. При падении мужчина получил множественные травмы, оказавшиеся смертельным, - об этом сообщает city-n.

Примечательно, что у мужчины не оказалось водительских прав, позволяющих управлять мотоциклом. Был ли он трезвым на момент аварии, станет ясно после проведения экспертизы.

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