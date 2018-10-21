2018-10-21T06:32:52+03:00
Происшествия

Кемеровские нарготорговцы прятали спайс в диване общежития

Мужчины попались с поличным
Екатерина БОРМОТОВА
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Двое кемеровчан хранили наркотики в обшивке диванаДвое кемеровчан хранили наркотики в обшивке диванаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Кемерове двое местных жителей обвиняются в производстве и сбыте наркотиков. Мужчины хранили спайс в диване общежития.

В отдел по контролю за оборотом наркотиков поступила информация, что двое кемеровчан причастны к распространению наркотиков на территории областного центра. Мужчин задержали с поличным после того, как они сбыли сверток с курительной смесью через так называемую закладку. В свертке оказался спайс массой один грамм.

Полицейские задержали мужчин – оказалось, что кемеровчане 20 и 24 лет ранее привлекались к уголовной ответственности. При обыске в их комнате в общежитии, которое находится в Рудничном районе города, стражи порядка обнаружили тайник с приготовленной к сбыту партией миксов. Он располагался в обшивке дивана. Общая масса изъятого наркотика составила 15 граммов, что является крупным размером, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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