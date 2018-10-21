В Кемерове пройдет Всеобщий музыкальный диктант

СЕГОДНЯ 07:06 2018-10-21T07:06:45+03:00

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Кемерово присоединится к Всеобщему музыкальному диктанту, организатором которого выступила Российская академия музыки имени Гнесиных. Пройти диктант жители областного центра смогут в детской школе искусств №46 по адресу Институтская, 26а.

Всеобщий музыкальный диктант начнется 21 октября в 12.00 и будет длится несколько часов. К бесплатной акции по проверке музыкальной грамотности и музыкального слуха присоединились Москва, Санкт-Петербург, Красногорск, Иваново, Сургут, Ростов-на-Дону, Батайск, Воронеж, Нижний Новгород, Красноярск, Губкин, Старый Оскол, Калуга, Кызыл, Череповец и Кемерово. Всего в этот день будет открыто свыше 30 площадок.

Каждый желающий сможет написать музыкальный диктант своего уровня. Специально для акции российскими композиторами созданы девять диктантов с разным количеством голосов.

Результаты диктанта можно будет узнать 28 октября в 16.00 – в концертном зале ДШИ №46 пройдет открытая пресс-конференция. Здесь же будут вручены сертификаты отличников диктанта.