2018-10-21T08:15:06+03:00
Происшествия

Пассажир погиб: 18-летняя девушка устроила лобовое ДТП на кузбасской трассе

Водители обоих транспортных средств получили травмы
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"Фото: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"
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В Новокузнецком районе 18-летняя девушка устроила лобовое ДТП, в результате которого погиб 41-летний пассажир. Также в аварии пострадали оба водителя.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 06.35 20 октября на пятом километре автодороги НовокузнецкКрасулино.

Предварительно установлено, что 18-летняя девушка, ехавшая за рулем Peugeot, не выбрала безопасную скорость и на повороте выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota. В результате аварии погиб 41-летний пассажир Toyota, сообщили в ГИБДД региона.

В ведомстве уточнили, что водитель Peugeot и 36-летний водитель Toyota получили травмы.

В Госавтоинспекции Кузбасса призывают водителей к безопасной езде на дорогах. Начинающим водителя стоит быть крайне осторожными, особенно при движении в темное время суток.

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