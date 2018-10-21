Появились подробности расстрела жителей кузбасского поселка

СЕГОДНЯ 10:07 2018-10-21T10:13:51+03:00

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Появились подробности расстрела жителей поселка Пача Яшкинского района. Происшествие прокомментировали в следственном управлении Следственного комитета Кузбасса.

21 октября 2018 года около 9 часов утра в поселке Пача Яшкинского района были обнаружены тела трех человек с огнестрельными ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

- Предварительно установлено, что 68-летний мужчина произвел выстрел в приемного 42-летнего сына, а затем в родного 31-летнего сына. После чего выехал на берег реки и совершил суицид, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в данный момент на месте преступления работает следственно-оперативная группа. Специалисты, в том числе, проверят, законно ли мужчина хранил у себя обрез охотничьего оружия, из которого, предположительно, он и совершил выстрелы.

Напомним, об инциденте анонимно сообщили жители поселка Пача в социальных сетях.