В Осинниках пенсионер насмерть сбил молодую женщину на «зебре»

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-21T10:45:09+03:00

В кузбасском городе пенсионер на иномарке насмерть сбил молодую женщину Фото: Константин ИВШИН

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В Осинниках пенсионер на иномарке смертельно травмировал молодую женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Дорожно-транспортный инцидент произошел на улице Кирова в субботу, 20 октября.

Около 19.00 на улице Кирова пенсионер, управлявший Nissan, совершил наезд на 24-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД региона.

Известно, что водитель иномарки был трезв. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

В Госавтоинспекции Кузбасса напоминают пешеходам о необходимости использования на одежде световозвращающих элементов в темное время суток.