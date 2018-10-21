В Осинниках пенсионер насмерть сбил молодую женщину на «зебре»
В Осинниках пенсионер на иномарке смертельно травмировал молодую женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Дорожно-транспортный инцидент произошел на улице Кирова в субботу, 20 октября.
Около 19.00 на улице Кирова пенсионер, управлявший Nissan, совершил наезд на 24-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД региона.
Известно, что водитель иномарки был трезв. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.
В Госавтоинспекции Кузбасса напоминают пешеходам о необходимости использования на одежде световозвращающих элементов в темное время суток.