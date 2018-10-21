Жертвой пачинского стрелка могла стать падчерица
Жертвой жителя поселка Пача, который утром 21 октября застрелил двух своих сыновей, могла стать его падчерица. Об этом «Комсомольской правде – Кемерово» рассказали соседи стрелка.
- Девушке удалось сбежать и спрятаться, - сообщили собеседники издания.
Соседи рассказали, что семья считалась неблагополучной. Отец ранее был неоднократно судим за преступления насильственного характера. Кроме того, к уголовной ответственности привлекался и один из убитых сыновей.
Как сообщалось ранее, около девяти утра в поселке Пача 68-летний пенсионер застрелил своих 42-летнего приемного и 31-летнего приемного сыновей. Мотивом для такого поступка мог стать старый конфликт. После убийства сыновей мужчина выехал на берег реки, где совершил суицид.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.