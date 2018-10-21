Иномарка и молоковоз слетели в кювет после ДТП на кузбасской трассе
На трассе Промышленная – Кемерово днем воскресенья произошла серьезная авария. После ДТП иномарка и молоковоз слетели в кювет.
Фотографии с места аварии появились в социальных сетях. На кадрах видно, что Mitsubishi Pajero опрокинулся – внедорожник получил серьезные повреждения. Разбита и передняя часть молоковоза.
Очевидцы сообщили, что водитель внедорожника получил открытый перелом ноги. О других пострадавших в аварии ничего неизвестно. Также, по информации свидетелей, предположительная виновница аварии скрылась с места ДТП.
На фотографиях также видно, что обочина трассы усыпала снегом, следовательно само покрытие проезжей части могло быть скользским.
Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы.
Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"