2018-10-21T13:33:51+03:00
Происшествия

Появилось видео последствий столкновения легковушки и автобуса в Кузбассе

ДТП произошло днем 21 октября
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Кузбассе на автодороге столкнулись легковой автомобиль и автобус. Последствия жесткого ДТП попали на видео.

ДТП с автобусом и легковушкой по дороге из Кемерова.Автор: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

Серьезная авария произошла днем воскресенья в районе Мариинской развилки. Здесь столкнулись ВАЗ-21099 и автобус. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

Очевидец снял, как спасатели деблокируют из легкового автомобиля людей. На кадрах видно, что перед LADA практически полностью смят. Также повреждения передней части получил автобус.

По словам свидетелей аварии, легковушка вылетела на встречную полосу, а пассажирский транспорт пытался уйти от столкновения. Возможными жертвами аварии стали два человека. Эта информация не подтверждена официально. В обстоятельствах аварии разбираются оперативные службы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24