Появилось видео последствий столкновения легковушки и автобуса в Кузбассе

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-21T13:33:51+03:00

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В Кузбассе на автодороге столкнулись легковой автомобиль и автобус. Последствия жесткого ДТП попали на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/674281" frameborder="0"></iframe> ДТП с автобусом и легковушкой по дороге из Кемерова.Автор: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

Серьезная авария произошла днем воскресенья в районе Мариинской развилки. Здесь столкнулись ВАЗ-21099 и автобус. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

Очевидец снял, как спасатели деблокируют из легкового автомобиля людей. На кадрах видно, что перед LADA практически полностью смят. Также повреждения передней части получил автобус.

По словам свидетелей аварии, легковушка вылетела на встречную полосу, а пассажирский транспорт пытался уйти от столкновения. Возможными жертвами аварии стали два человека. Эта информация не подтверждена официально. В обстоятельствах аварии разбираются оперативные службы.