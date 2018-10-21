Столкновение легковушки и автобуса в Кузбассе: погибла 15-летняя девочка

СЕГОДНЯ 14:02 2018-10-21T14:02:11+03:00

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Стали известны подробности столкновения ВАЗ-21099 и автобуса на трассе в Кемеровском районе. В аварии погиб водитель легковушки и его 15-летняя пассажирка.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 14.30 воскресенья на первом километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса погибли 34-летний водитель ВАЗа и его 15-летняя пассажирка.

Предварительно установлено, что водитель легковушки, на котором шина одного из колес оказалась летней, на повороте не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь он боком столкнулся с автобусом, который выезжал на главную дорогу, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что последствия данного ДТП попали на видео.