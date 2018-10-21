В Кемерове открыли памятник покровителям счастливого супружества

СЕГОДНЯ 14:42 2018-10-21T14:42:08+03:00

Памятник Петру и Февронии установили в сквере у Знаменского собора Фото: "ВКонтакте"

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В Кемерове в сквере у Знаменского собора открыли памятник святым покровителям счастливого супружества князьям Петру и Февронии. На открытии присутствовал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев с супругой, а также митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

«Когда я встречался с кемеровчанами, они просили обустроить на этом месте уютный сквер. Мы преступили к работе в мае. Теперь результат радует местных жителей и всех прихожан храма!» - написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Цивилев.

Глава региона добавил, что памятник святым станет символом крепких кузбасских семей. Сам Цивилев пришел на открытие с супругой Анной.

На открытие памятника губернатор Кузбасса пришел с супругой Фото: "ВКонтакте"

Напомним, обустройство сквера около Знаменского собора Сергей Цивилев и митрополит Аристарх обсудили на встрече в апреле, когда шла подготовка визита в Кемеровскую область патриарха Московского и всея Руси Кирилла.