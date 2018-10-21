Жители Кузбасса поделились фотографиями первого серьезного снегопада
В разных городах Кемеровской области 21 октября прошел первый серьезный снегопад. Кадры заснеженных кузбасских улиц появились в социальных сетях.
В Кемерове лег снег.Екатерина БОРМОТОВА
Так, с утра снег плотным ковром лег в Топках, Кемерове, Новокузнецке, Полысаеве, Прокопьевске и Таштаголе.
Город Топки Фото: Анастасия Витковская / "ВКонтакте"
На дорогах области в этот день наблюдалась плохая видимость. При этом не все автолюбители успели переобуть свои автомобили, но на свой страх и риск отправились в дальнюю дорогу. Хотя о неблагоприятных погодных условиях предупреждали синоптики и МЧС.
Фото: Анастасия Граф / "ВКонтакте"
Не все поездки закончились благополучно: в регионе случилось несколько ДТП. Одно из них со смертельным исходом – ехавший на летней резине водитель разбился сам и погубил 15-летнюю девочку.
Фото: Олег Ревков / "ВКонтакте"