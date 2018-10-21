2018-10-21T15:37:25+03:00
Общество

Жители Кузбасса поделились фотографиями первого серьезного снегопада

За воскресенье в сети появились сотни снежных кадров
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Александр Мирошниченко / "ВКонтакте"Фото: Александр Мирошниченко / "ВКонтакте"
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В разных городах Кемеровской области 21 октября прошел первый серьезный снегопад. Кадры заснеженных кузбасских улиц появились в социальных сетях.

В Кемерове лег снег.Екатерина БОРМОТОВА

Так, с утра снег плотным ковром лег в Топках, Кемерове, Новокузнецке, Полысаеве, Прокопьевске и Таштаголе.

Город Топки Фото: Анастасия Витковская / "ВКонтакте"

Город Топки Фото: Анастасия Витковская / "ВКонтакте"

На дорогах области в этот день наблюдалась плохая видимость. При этом не все автолюбители успели переобуть свои автомобили, но на свой страх и риск отправились в дальнюю дорогу. Хотя о неблагоприятных погодных условиях предупреждали синоптики и МЧС.

Фото: Анастасия Граф / "ВКонтакте"

Фото: Анастасия Граф / "ВКонтакте"

Не все поездки закончились благополучно: в регионе случилось несколько ДТП. Одно из них со смертельным исходом – ехавший на летней резине водитель разбился сам и погубил 15-летнюю девочку.

Фото: Олег Ревков / "ВКонтакте"

Фото: Олег Ревков / "ВКонтакте"

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