Погода в Кемерове 22 октября: холодный фронт и мокрый снег

СЕГОДНЯ 15:52 2018-10-21T15:53:20+03:00

Синоптики рассказали о погоде на первый рабочий день

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Синоптики Кузбасса рассказали о погоде на понедельник, 22 октября. В первый рабочий день ожидается прохождение холодного фронта и мокрого снега.

В регионе начинается постепенное понижение температуры. Синоптики прогнозируют в понедельник осадки в виде дождя и мокрого снега. Также местами возможна гололедица.

Столбики термометров ночью опустятся до отметок 0,+5 градусов, метами температура воздуха опустится до -3. Днем не стоит ждать большого тепла. В регионе воздух прогреется лишь до +3,+8 градусов Цельсия. Также днем будет дуть западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Кемерове также ожидаются осадки и западный ветер. Ночью температура воздуха составит 0,+2 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +6.