Возле бывшей «Зимней вишни» появился стихийный мемориал погибшим в Керчи

СЕГОДНЯ 04:34 2018-10-22T04:34:23+03:00

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В Кемерове около снесенного здания ТРЦ «Зимняя вишня» появился еще один стихийный мемориал. Жители города несут сюда цветы и свечи в память о погибших в Керчи подростках.

В редакцию «Комсомольской правды» прислали фотографии обустроенного около снесенного здания торгового центра места памяти. Автор снимков рассказал, что рядом с памятным камнем о жертвах пожара в «Зимней вишне» появился еще один стихийный мемориал. Горожане расположили здесь таблички с надписями «Керчь, мы с тобой», принесли цветы и свечи.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября. Здесь 18-летний местный житель активировал взрывное устройство в стенах политехнического колледжа, а затем расстрелял студентов и преподавателей. Жертвами стрелка стали 20 человек. После совершенного парень покончил с собой.

Горожане несут к месту памяти цветы и свечиФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Губернатор Кемеровской области выразил родственникам погибших соболезнования, отметив, что Кузбасс тоже, к сожалению, знаком со смертью невинных людей – Сергей Цивилев напомнил о мартовской трагедии, когда в пожаре, который произошел в здании торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», погибли 37 детей и 23 взрослых.