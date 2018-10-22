В Белове загорелась жилая двухэтажка
В Белове вечером воскресенья загорелся двухэтажный жилой дом. В ликвидации пожара участвовали 12 спасателей.
Сигнал о возгорании в однокомнатной квартире на втором этаже дома на улице Железнодорожной поступил в оперативные службы в 18.47. на место выехали три пожарных расчета.
- На момент прибытия первого подразделения пожарных из окон квартиры шел слабый дым. Эвакуация жильцов не потребовалась. В результате обгорели мебель и вещи на общей площади 10 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что пожар начался из-за нарушения правил монтажа электрооборудования. Происшествие было ликвидировано силами 12 спасателей в 19.05.