2018-10-22T05:03:22+03:00
Происшествия

В Белове загорелась жилая двухэтажка

Пожар произошел вечером воскресенья
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Алексей КРЕМНЁВ
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В Белове вечером воскресенья загорелся двухэтажный жилой дом. В ликвидации пожара участвовали 12 спасателей.

Сигнал о возгорании в однокомнатной квартире на втором этаже дома на улице Железнодорожной поступил в оперативные службы в 18.47. на место выехали три пожарных расчета.

- На момент прибытия первого подразделения пожарных из окон квартиры шел слабый дым. Эвакуация жильцов не потребовалась. В результате обгорели мебель и вещи на общей площади 10 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что пожар начался из-за нарушения правил монтажа электрооборудования. Происшествие было ликвидировано силами 12 спасателей в 19.05.

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