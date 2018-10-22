2018-10-22T05:48:49+03:00
Происшествия

В Новокузнецке неизвестные подожгли квартиру

До приезда пожарных в комнате обгорел диван
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: архив МЧСФото: архив МЧС
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В Новокузнецке ночью неизвестные подожгли квартиру на первом этаже. В огне пострадал диван.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение о возгорании в четырехэтажном доме на улице Челюскина поступило в 02.23. Пожар произошел в квартире на первом этаже четырехэтажного дома. На место незамедлительно выехали три пожарные машины и девять спасателей.

– На момент прибытия первого подразделения наблюдалось незначительное задымление в подъезде. Эвакуация жителей не проводилась, – рассказали в МЧС. – В результате пожара в комнате размером 3,5 на 4 квадратных метра обгорел диван площади полтора квадратных метра.

По предварительной оценке пожарных, причиной пожара стал поджог.

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