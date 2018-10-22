2018-10-22T06:17:54+03:00
Общество

Кузбасские врачи пришили мужчине отрезанные пальцы

Пациент отрезал себе все пять пальцев
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Кузбассе врачи пришили мужчине пять отрезанных пальцев. Пациент отрезал их циркулярной пилой.

В начале октября житель Киселевска во время работы с циркулярной пилой отрезал себе все пять пальцев. Его достали в областную ортопедо-хирургическую больницу восстановительного лечения Прокопьевска. По словам медиков, все пальцы держались только на лоскуте кожи, циркуляция крови была нарушена.

Хирурги провели срочную операцию, которая продлилась пять часов. Врачам удалось восстановить поврежденные ткани. Сейчас пациент проходит лечение в отделении микрохирургии – все пальцы восстановлены.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове спасатели сняли с девушки кольцо
В Кемерове ночью пожарная машина сбила мужчину
Житель Кузбасса погиб на пожаре в частном доме
Первый замгубернатора Кузбасса покинул свой пост
В Кузбассе из школы эвакуировали учеников и учителей
Кузбасские синоптики рассказали, когда ляжет снег
В Новокузнецке неизвестные подожгли квартиру
В Белове загорелась жилая двухэтажка
Возле бывшей «Зимней вишни» появился стихийный мемориал погибшим в Керчи
В Кемерове водителя Land Cruiser оштрафовали за остановку на «зебре»
Погода в Кемерове 22 октября: холодный фронт и мокрый снег
Жители Кузбасса поделились фотографиями первого серьезного снегопада
В Кемерове открыли памятник покровителям счастливого супружества
Столкновение легковушки и автобуса в Кузбассе: погибла 15-летняя девочка
Появилось видео последствий столкновения легковушки и автобуса в Кузбассе
Иномарка и молоковоз слетели в кювет после ДТП на кузбасской трассе
Жертвой пачинского стрелка могла стать падчерица
В Кузбассе отец застрелил двух сыновей и покончил с собой
В Осинниках пенсионер насмерть сбил молодую женщину на «зебре»
Появились подробности расстрела жителей кузбасского поселка
Пассажир погиб: 18-летняя девушка устроила лобовое ДТП на кузбасской трассе