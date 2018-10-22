Кузбасские врачи пришили мужчине отрезанные пальцы

СЕГОДНЯ 06:17 2018-10-22T06:17:54+03:00

Пациент отрезал себе все пять пальцев

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В Кузбассе врачи пришили мужчине пять отрезанных пальцев. Пациент отрезал их циркулярной пилой.

В начале октября житель Киселевска во время работы с циркулярной пилой отрезал себе все пять пальцев. Его достали в областную ортопедо-хирургическую больницу восстановительного лечения Прокопьевска. По словам медиков, все пальцы держались только на лоскуте кожи, циркуляция крови была нарушена.

Хирурги провели срочную операцию, которая продлилась пять часов. Врачам удалось восстановить поврежденные ткани. Сейчас пациент проходит лечение в отделении микрохирургии – все пальцы восстановлены.