Кузбасские синоптики рассказали, когда ляжет снег

СЕГОДНЯ 06:54 2018-10-22T06:55:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Кузбасские синоптики рассказали, когда в регионе ляжет снег. По словам метеорологов, зима придет на следующей неделе.

На этих выходных по всей области шел снег и мокрый снег, отмечают специалисты Кемеровского гидрометцентра. Временный снежный покров установился в после Центральный рудник Тисульского района и в Усть-Кабырзе.

– По области есть еще места, где установился временный снежный покров. Но мы считаем, что он еще растает. Ближайшие дни будут еще прохладными, мы ожидаем минусовые отметки – самыми холодными днями будут вторник и среда, но в четверг пойдет повышение температур. Там у нас установится антициклон. Погода должна быть без осадков и относительно теплая. Самым теплым днем будет суббота – будет до +10,+15 градусов днем, – рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра.– В воскресенье пройдет холодный фронт, и тогда со следующей недели у нас будет устанавливаться зима. Ориентировочно со вторника, среды. Там хорошие минусовые отметки будут. Минусы будут и днем, и ночью.