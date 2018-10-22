2018-10-22T06:55:15+03:00
Общество

Кузбасские синоптики рассказали, когда ляжет снег

Через неделю специалисты обещают приход зимы
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Выпавший на неделе снег растаетВыпавший на неделе снег растаетФото: Константин НАГОВИЦЫН
Изменить размер текста:

Кузбасские синоптики рассказали, когда в регионе ляжет снег. По словам метеорологов, зима придет на следующей неделе.

На этих выходных по всей области шел снег и мокрый снег, отмечают специалисты Кемеровского гидрометцентра. Временный снежный покров установился в после Центральный рудник Тисульского района и в Усть-Кабырзе.

– По области есть еще места, где установился временный снежный покров. Но мы считаем, что он еще растает. Ближайшие дни будут еще прохладными, мы ожидаем минусовые отметки – самыми холодными днями будут вторник и среда, но в четверг пойдет повышение температур. Там у нас установится антициклон. Погода должна быть без осадков и относительно теплая. Самым теплым днем будет суббота – будет до +10,+15 градусов днем, – рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра.– В воскресенье пройдет холодный фронт, и тогда со следующей недели у нас будет устанавливаться зима. Ориентировочно со вторника, среды. Там хорошие минусовые отметки будут. Минусы будут и днем, и ночью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове спасатели сняли с девушки кольцо
В Кемерове ночью пожарная машина сбила мужчину
Житель Кузбасса погиб на пожаре в частном доме
Первый замгубернатора Кузбасса покинул свой пост
В Кузбассе из школы эвакуировали учеников и учителей
Кузбасские врачи пришили мужчине отрезанные пальцы
В Новокузнецке неизвестные подожгли квартиру
В Белове загорелась жилая двухэтажка
Возле бывшей «Зимней вишни» появился стихийный мемориал погибшим в Керчи
В Кемерове водителя Land Cruiser оштрафовали за остановку на «зебре»
Погода в Кемерове 22 октября: холодный фронт и мокрый снег
Жители Кузбасса поделились фотографиями первого серьезного снегопада
В Кемерове открыли памятник покровителям счастливого супружества
Столкновение легковушки и автобуса в Кузбассе: погибла 15-летняя девочка
Появилось видео последствий столкновения легковушки и автобуса в Кузбассе
Иномарка и молоковоз слетели в кювет после ДТП на кузбасской трассе
Жертвой пачинского стрелка могла стать падчерица
В Кузбассе отец застрелил двух сыновей и покончил с собой
В Осинниках пенсионер насмерть сбил молодую женщину на «зебре»
Появились подробности расстрела жителей кузбасского поселка
Пассажир погиб: 18-летняя девушка устроила лобовое ДТП на кузбасской трассе