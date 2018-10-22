В Кузбассе из школы эвакуировали учеников и учителей
В кабинете произошло короткое замыкание
Фото: yandex.ru/maps
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В Прокопьевске из школы №51 утром эвакуировали всех учеников и учителей. В здании учебного заведения произошло короткое замыкание.
– В 8:50 в одном из кабинетов произошло короткое замыкание. До прибытия подразделения пожарной охраны все дети и педагогический коллектив из здания школы были эвакуированы. Никакого возгорания и задымления не было. Спасатели провели разведку, все обследовали, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.
Как рассказали «Комсомольской правде» в школе №51 в настоящее время школа работает в обычном режиме.