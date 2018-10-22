Житель Кузбасса погиб на пожаре в частном доме

СЕГОДНЯ 08:07 2018-10-22T08:07:55+03:00

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В Кузбассе поздно вечером 21 октября произошел пожар в частном доме. После ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили в доме тело 56-летнего мужчины.

Сигнал о пожаре в частном доме на улице Центральной села Камышино Ленинск-Кузнецкого района поступил в оперативные службы в 22.55. на место выехали три пожарных расчета. Пожар был ликвидирован в 23.28 силами восьми спасателей, сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

О погибших и пострадавших в ведомстве не сообщили. Однако, как пишет «Правоохранительный портал Кузбасса», после ликвидации огня в доме было обнаружено тело 56-летнего хозяина жилища.

Эксперты рассматривают в качестве причины возгорания замыкание электропроводки. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.