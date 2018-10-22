В Кемерове ночью пожарная машина сбила мужчину

СЕГОДНЯ 08:26 2018-10-22T08:26:30+03:00

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В Кемерове ночью по дороге на пожар пожарная машина сбила пешехода. Мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

Наезда на мужчину произошел около 00.30 на улице Инициативная. Пожарная машина ЗИЛ, выезжая задним ходом со двора, переехала пешехода.

– Пострадавший мужчина с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, – отметили в полиции.

По информации осведомленного источника, у 49-летнего мужчины были диагностированы переломы и черепно-мозговая травма.

– ДТП произошло по пути следования на пожар. По данному факту руководством Главного управления назначена служебная проверка, – рассказали в МЧС.