2018-10-22T08:51:30+03:00
Общество

В Кемерове спасатели сняли с девушки кольцо

Горожанка не послушала мужа и попала в «золотой плен»
Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове спасатели сняли с пальца девушки обручальное кольцо. Горожанка долго терпела, после того, как палец начал опухать.

В субботу ночью в Кемеровскую службу спасения позвонила девушка и попросила помочь снять с ее пальца обручальное кольцо. Когда спасатели поднялись в квартиру, то увидели заплаканную девушку с перевязанным пальцем. Кемеровчанка рассказала, что с пятницу ее палец начал опухать. Совету супруга снять кольцо девушка не стал следовать. Поздно вечером в субботу палец сильно отек и начал болеть. Супруги не смогли сами снять украшение и вызвали помощь.

– Специалисты при помощи специального инструмента перекусили кольцо, девушка была освобождена от «золотого плена». Врач – спасатель обработал палец, – рассказали в Службе спасения.

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