Госавтоинспекция предупреждает кузбассовцев о гололеде
Госавтоинспекция Кузбасса предупреждает водителей о гололеде на дорогах в ближайшие дни. Полицейские просят жителей региона быть аккуратнее.
В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются минусовые отметки по ночам и плюсовые днем. В связи с этим на дорогах могут появляться гололедные явления.
– Водителям стоит выбирать скорость движения, дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал с учетом погодных и дорожных условий. Избегайте резких маневров на дороге. Помните, что мокрая и обледеневшая проезжая часть имеет более низкие сцепные свойства, в результате чего увеличивается и тормозной путь транспортных средств, – отметили в УИБДД по Кемеровской области.
Также полицейские просят быть осторожными пешеходов: переходит дорогу только по «зебре», убедившись в безопасности.