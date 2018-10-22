2018-10-22T10:06:27+03:00
Общество

Госавтоинспекция предупреждает кузбассовцев о гололеде

Инспекторы просят водителей быть аккуратнее
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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Госавтоинспекция Кузбасса предупреждает водителей о гололеде на дорогах в ближайшие дни. Полицейские просят жителей региона быть аккуратнее.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются минусовые отметки по ночам и плюсовые днем. В связи с этим на дорогах могут появляться гололедные явления.

– Водителям стоит выбирать скорость движения, дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал с учетом погодных и дорожных условий. Избегайте резких маневров на дороге. Помните, что мокрая и обледеневшая проезжая часть имеет более низкие сцепные свойства, в результате чего увеличивается и тормозной путь транспортных средств, – отметили в УИБДД по Кемеровской области.

Также полицейские просят быть осторожными пешеходов: переходит дорогу только по «зебре», убедившись в безопасности.

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