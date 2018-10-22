2018-10-22T10:09:35+03:00
Происшествия

Съехал в кювет и опрокинулся: На кузбасской трассе прогиб мужчина на Lada Priora

Водитель не справился с управлением на скользкой дороге
Екатерина БОРМОТОВА
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В Промышленновском районе 21 октября погиб водитель Lada PrioraВ Промышленновском районе 21 октября погиб водитель Lada PrioraФото: Алина НИЗАМОВА
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Еще одно смертельное ДТП случилось 21 октября на кузбасской трассе. В Промышленновском районе погиб водитель автомобиля Lada Priora, который опрокинулся в кювет.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 20.00 воскресенья на 50-м километре автодороги Кемерово – Промышленная.

– Предварительно установлено, что 39-летний водитель нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и съехал в левый по ходу движения кювет. Здесь Lada Priora опрокинулась, водитель погиб, – сообщили «Комсомольской правде» в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима с учетом погодных условий.

Отметим, что в этот день в Кузбассе произошло несколько аварий, в том числе со смертельным исходом. Так, в Кемеровском районе столкнулись легковой автомобиль и автобус – водитель легковушки и его 15-летняя пассажирка погибли.

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