Столкнулись четверо: В ГИБДД Кузбасса назвали предварительного виновника аварии с молоковозом

СЕГОДНЯ 10:36 2018-10-22T10:36:19+03:00

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В ГИБДД Кузбасса рассказали подробности аварии, в результате которой Mitsubishi Pajero опрокинулся на крышу, а молоковоз съехал в кювет. Предварительно, виновником ДТП стал водитель молоковоза.

Авария произошла на 23-м километре автодороги Кемерово – Промышленная в 13.15.

- Предварительно, 30-летний водитель ГАЗ не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожных и метеоусловий и совершил столкновения с попутным автомобилем Kia Rio. После этого легковой автомобиль столкнулся с еще одним Kia Rio, который двигался в попутном направлении. Потом ГАЗ выехал на встречную, где столкнулся с Mitsubishi Pajero, - рассказали «Комсомольской правде» подробности аварии в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве добавили, что 44-летний водитель Mitsubishi Pajero был госпитализирован. Сейчас он находится на стационарном лечении. Во время столкновения все водители были трезвыми.

В Госавтоинспекции напомнили о необходимости выбирать безопасный скоростной режим, исходя из погодных и дорожных условий.

Напомним, фотографии с места аварии появились в социальных сетях 21 октября. Очевидцы сообщали, что водитель внедорожника получил открытый перелом ноги.