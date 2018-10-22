2018-10-22T11:05:32+03:00
Общество

Более 400 документов из Госархива Кузбасса выложили в сеть

Проект посвящен 100-летию Кемерова
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива Кемеровской областиФото из архива Кемеровской области
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Более 400 фотодокументов из Государственного архива Кемеровской области выложили в сеть. Электронную коллекцию фотодокументов «Кемерово… кадры из жизни» загрузили на сайт научной библиотеки имени В.Д. Федорова.

Как отметили в областной администрации, среди опубликованных документов – фотографии разных лет, слайды и негативы. Все фотографии загружены в хронологическом порядке, что позволяет оценить изменения в городе в разные годы.

«Электронная коллекция фотодокументов стала продолжением фотовыставки к юбилею города «Кемерово-100», которая экспонировалась в библиотеке в мае 2018 года. В ближайшее время коллекция появится и на сайте Государственного архива Кемеровской области», – отметили в областной администрации.

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