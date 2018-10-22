2018-10-22T11:44:32+03:00
Общество

Житель Новокузнецка устроил на улице стрельбу

Стражи порядка задержали мужчину
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
Изменить размер текста:

В Новокузнецке мужчина устроил на улице стрельбу из охотничьего карабина. Его нашли и стражи порядка.

Как рассказали в областном управлении МВД, около 12.00 накануне в отдел полиции «Куйбышевский» позвонил местный житель и сообщил, что слышал выстрелы по улице Тушинской. Полицейские сразу же выехали на место. Стражи порядка смогли задержать двух местных жителей. У одного из них изъяли гладкоствольный карабин «Вепрь» и 26 патронов к нему. Кроме того, на земле стражи порядка нашли 12 стреляных гильз.

– Хозяин оружия признался, что ради развлечения стрелял по заброшенному зданию в частном секторе города, – отметили в полиции.

В отношении владельца карабина был составлен административный протокол. Мужчине грозит штраф в размере 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбассовец вступился за честь сожительницы и умер за это
В Кузбассе компания скрыла от налогов 20 миллионов рублей
Более 400 документов из Госархива Кузбасса выложили в сеть
Столкнулись четверо: В ГИБДД Кузбасса назвали предварительного виновника аварии с молоковозом
Съехал в кювет и опрокинулся: На кузбасской трассе прогиб мужчина на Lada Priora
Госавтоинспекция предупреждает кузбассовцев о гололеде
В Кемерове спасатели сняли с девушки кольцо
В Кемерове ночью пожарная машина сбила мужчину
Житель Кузбасса погиб на пожаре в частном доме
Первый замгубернатора Кузбасса покинул свой пост
В Кузбассе из школы эвакуировали учеников и учителей
Кузбасские синоптики рассказали, когда ляжет снег
Кузбасские врачи пришили мужчине отрезанные пальцы
В Новокузнецке неизвестные подожгли квартиру
В Белове загорелась жилая двухэтажка
Возле бывшей «Зимней вишни» появился стихийный мемориал погибшим в Керчи
В Кемерове водителя Land Cruiser оштрафовали за остановку на «зебре»
Погода в Кемерове 22 октября: холодный фронт и мокрый снег
Жители Кузбасса поделились фотографиями первого серьезного снегопада
В Кемерове открыли памятник покровителям счастливого супружества
Столкновение легковушки и автобуса в Кузбассе: погибла 15-летняя девочка
Появилось видео последствий столкновения легковушки и автобуса в Кузбассе
Иномарка и молоковоз слетели в кювет после ДТП на кузбасской трассе
Жертвой пачинского стрелка могла стать падчерица
В Кузбассе отец застрелил двух сыновей и покончил с собой
В Осинниках пенсионер насмерть сбил молодую женщину на «зебре»
Появились подробности расстрела жителей кузбасского поселка
Пассажир погиб: 18-летняя девушка устроила лобовое ДТП на кузбасской трассе