Житель Новокузнецка устроил на улице стрельбу

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-22T11:44:32+03:00

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В Новокузнецке мужчина устроил на улице стрельбу из охотничьего карабина. Его нашли и стражи порядка.

Как рассказали в областном управлении МВД, около 12.00 накануне в отдел полиции «Куйбышевский» позвонил местный житель и сообщил, что слышал выстрелы по улице Тушинской. Полицейские сразу же выехали на место. Стражи порядка смогли задержать двух местных жителей. У одного из них изъяли гладкоствольный карабин «Вепрь» и 26 патронов к нему. Кроме того, на земле стражи порядка нашли 12 стреляных гильз.

– Хозяин оружия признался, что ради развлечения стрелял по заброшенному зданию в частном секторе города, – отметили в полиции.

В отношении владельца карабина был составлен административный протокол. Мужчине грозит штраф в размере 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов.