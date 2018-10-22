СЕГОДНЯ 12:13 2018-10-22T12:13:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе компания скрыла от налогов 20 миллионов рублей. Уголовное дело расследует Следственный комитет.

По версии следствия, с января 2014 по декабрь 2016 года руководство компании, которая занимается оптовой торговлей продуктами, ушло от уплаты налога прибыль и добавленную стоимость.

– Руководство фирмы включало в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах и понесенных расходах путем создания фиктивного документооборота с организациями, которые им фактически услуги не оказывали и товары не поставляли, – рассказали в областном управлении Следственного комитета.

Сумма ущерба бюджету страны оценивается в 20 миллионов рублей. Нарушения вывила налоговая инспекция и сотрудники МВД. Сейчас по делу проводятся следственные мероприятия, будет изъята финансовая документация и назначена экономическая экспертиза.