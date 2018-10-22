2018-10-22T12:17:28+03:00
Происшествия

Кузбассовец вступился за честь сожительницы и умер за это

Собутыльники не сошлись во взглядах о приличии
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: архив КПФото: архив КПФото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

Смертью закончилось застолье для одного из жителей города Киселевска. Мужчина слишком грубо ответил своему знакомому на безобидный вопрос.

В одной из комнат общежития города Киселевска в мае 2018 года собралась большая компания. Друзья вели беседы и распивали спиртные напитки. Одна из женщин, находившихся в той компании, во время застолья вышла пообщаться со своим знакомым. Пока дама отсутствовала, 24-летний гость спросил у 31-летнего сожителя женщины, почему ей позволено общаться с другими мужчинами тет-а-тет. Сожитель в ответ огрызнулся, чем очень обидел вопрошающего. Молодой человек ударил мужчину сначала кулаком по лицу, а когда тот упал, принялся бить ногами по голове.

Тут как раз вернулась сожительница потерпевшего, помогла ему подняться и отвела домой. Утром к своему ужасу женщина обнаружила, что супруг не подает признаков жизни. врачам скорой помощи, прибывшим по вызову, оставалось только зафиксировать смерть потерпевшего.

Агрессивного 24-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего. В скоро времени он предстанет перед судом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе компания скрыла от налогов 20 миллионов рублей
Житель Новокузнецка устроил на улице стрельбу
Более 400 документов из Госархива Кузбасса выложили в сеть
Столкнулись четверо: В ГИБДД Кузбасса назвали предварительного виновника аварии с молоковозом
Съехал в кювет и опрокинулся: На кузбасской трассе прогиб мужчина на Lada Priora
Госавтоинспекция предупреждает кузбассовцев о гололеде
В Кемерове спасатели сняли с девушки кольцо
В Кемерове ночью пожарная машина сбила мужчину
Житель Кузбасса погиб на пожаре в частном доме
Первый замгубернатора Кузбасса покинул свой пост
В Кузбассе из школы эвакуировали учеников и учителей
Кузбасские синоптики рассказали, когда ляжет снег
Кузбасские врачи пришили мужчине отрезанные пальцы
В Новокузнецке неизвестные подожгли квартиру
В Белове загорелась жилая двухэтажка
Возле бывшей «Зимней вишни» появился стихийный мемориал погибшим в Керчи
В Кемерове водителя Land Cruiser оштрафовали за остановку на «зебре»
Погода в Кемерове 22 октября: холодный фронт и мокрый снег
Жители Кузбасса поделились фотографиями первого серьезного снегопада
В Кемерове открыли памятник покровителям счастливого супружества
Столкновение легковушки и автобуса в Кузбассе: погибла 15-летняя девочка
Появилось видео последствий столкновения легковушки и автобуса в Кузбассе
Иномарка и молоковоз слетели в кювет после ДТП на кузбасской трассе
Жертвой пачинского стрелка могла стать падчерица
В Кузбассе отец застрелил двух сыновей и покончил с собой
В Осинниках пенсионер насмерть сбил молодую женщину на «зебре»
Появились подробности расстрела жителей кузбасского поселка
Пассажир погиб: 18-летняя девушка устроила лобовое ДТП на кузбасской трассе