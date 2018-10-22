Кузбассовец вступился за честь сожительницы и умер за это

СЕГОДНЯ 12:17 2018-10-22T12:17:28+03:00

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Смертью закончилось застолье для одного из жителей города Киселевска. Мужчина слишком грубо ответил своему знакомому на безобидный вопрос.

В одной из комнат общежития города Киселевска в мае 2018 года собралась большая компания. Друзья вели беседы и распивали спиртные напитки. Одна из женщин, находившихся в той компании, во время застолья вышла пообщаться со своим знакомым. Пока дама отсутствовала, 24-летний гость спросил у 31-летнего сожителя женщины, почему ей позволено общаться с другими мужчинами тет-а-тет. Сожитель в ответ огрызнулся, чем очень обидел вопрошающего. Молодой человек ударил мужчину сначала кулаком по лицу, а когда тот упал, принялся бить ногами по голове.

Тут как раз вернулась сожительница потерпевшего, помогла ему подняться и отвела домой. Утром к своему ужасу женщина обнаружила, что супруг не подает признаков жизни. врачам скорой помощи, прибывшим по вызову, оставалось только зафиксировать смерть потерпевшего.

Агрессивного 24-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего. В скоро времени он предстанет перед судом.