2018-10-22T12:53:20+03:00
Общество

В Кемерове снесли здание завода «Химволокно»

Постройки не эксплуатировались больше 10 лет
Кирилл ЧАЩИН
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Кадр: "Вести Кузбасс"Кадр: "Вести Кузбасс"
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В Кемерове снесли здание бывшего завода «Химволокно» на улице Терешковой. Строители собираются за месяц очистить площадку.

– Здания были аварийные, дельнейшей эксплуатации не предполагалось. О дальнем развитии мы пока не знаем. Собственник еще не обращался за разрешением на строительство. Эту ситуацию мы держим на контроле, – прокомментировал Сергей Прозоров, начальник управления городского развития.

Отметим, что в 2007 году производство на заводе было остановлено из-за нерентабельности. Собственник земли планировал построить на месте «Химволокна» крупный жилой комплекс, ТРЦ и деловой центр.

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